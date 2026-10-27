Gadai Emas, Rumah, Kendaraan, hingga Gadget Bisa di KMP ModalGadai

jpnn.com, JAKARTA - Rumah menjadi tempat keluarga bertumbuh, kendaraan menemani aktivitas usaha, emas sering disimpan untuk rencana masa depan, sedangkan ponsel dan laptop menunjang pekerjaan.

Di balik fungsi sehari-hari itu, setiap aset memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan ketika kebutuhan dana datang. Melalui layanan gadai, nilai tersebut bisa membantu membuka peluang pembiayaan sambil mempertahankan kepemilikan barang. Keberagaman aset juga membuat pilihan produk dan besarnya fasilitas menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan.

Peluang inilah yang dikembangkan Koperasi Multi Pihak (KMP) ModalGadai melalui empat layanan, yaitu Gadai Properti, Gadai Kendaraan, Gadai Emas, dan Gadai Gadget.

Mengusung visi sebagai koperasi pegadaian digital pertama di Indonesia, ModalGadai mulai beroperasi pada April 2026. Sepanjang April–September 2026, empat produk tersebut membentuk portofolio pembiayaan kumulatif Rp8,44 miliar melalui 120 fasilitas gadai. Capaian ini mencerminkan aktivitas sejak awal operasional, dengan nilai transaksi yang mengikuti jenis serta kondisi agunan.

Di tengah kebutuhan pembiayaan berbasis jaminan yang semakin luas, ModalGadai membangun layanan yang memberi anggota kesempatan memilih jenis aset sesuai kebutuhan modalnya.

Gadai Properti menjadi penyumbang nominal terbesar, yaitu Rp5,72 miliar dari 11 fasilitas yang mencakup 8 rumah dan 3 ruko. Nilai tersebut mencerminkan peran aset properti dalam mendukung kebutuhan modal berskala besar. Penetapan fasilitas memperhatikan kondisi objek serta kelengkapan dokumen yang disampaikan pemiliknya.

Gadai Kendaraan mencatat 47 fasilitas senilai Rp2,27 miliar dari 38 mobil dan 9 sepeda motor. Gadai Emas membentuk 17 fasilitas senilai Rp340,03 juta melalui 7 logam mulia dan 10 perhiasan. Sementara itu, Gadai Gadget menghasilkan Rp105,09 juta dari 45 fasilitas yang melibatkan 37 ponsel dan 8 laptop.

Sebaran empat produk memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan layanan di tiap lokasi. Fasilitas properti memerlukan penanganan bernilai besar, sedangkan kendaraan, emas, dan gadget menghadirkan kebutuhan dengan ukuran serta karakter berbeda.