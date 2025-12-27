Gading Marten dan Tarra Budiman Beri Bocoran Soal Modual Nekad

jpnn.com, JAKARTA - Gading Marten, Tarra Budiman, dan Fatih Unru kembali membintangi film komedi keluarga yang berjudul Modual Nekad.

Adapun Modual Nekad mengikuti kisah tiga bersaudara yakni Saipul (Gading Marten), Jamal (Tarra Budiman), dan Marwan (Fatih Unru).

Gading Marten mengatakan bahwa penonton bakal menyaksikan cerita yang baru, dengan penampilan yang sangat berbeda dalam Modual Nekad.

"Dengan ansambel yang dar der dor luar biasa, cerita di film Modual Nekad ini akan jadi kelanjutan dari film pertamanya. Waktu yang pertama kan Saipul, Jamal, dan Marwan dapat uang banyak, nah di film ini akan menemukan kelanjutan dari kegilaan dan kenekadan apa lagi sih yang akan dihadapi?” ungkap Gading Marten.

Sementara itu, Tarra Budiman menyebut dalam Modual Nekad, dirinya memerankan karakter Jamal yang sudah menikah juga dengan Rosma.

"Itu yang menarik. Ceritanya itu ke masing-masing keluarga juga. Karena Saipul juga kembali lagi dengan mantan istrinya, Gina. Nah masalah masing-masing keluarga ini yang juga akan relate ke setiap penonton,” beber Tarra Budiman.

Fatih Unru menyebut Modual Nekad menjadi bukti bahwa sutradara Imam Darto makin menunjukkan level yang makin naik lagi.

"Cukup sedikit menantang bagiku, karena di film yang kedua ini, aku yang jadi sumber masalahnya. Kembali lagi beraksi bareng Gading dan Tarra dengan action yang lebih intens, dramanya juga lebih dalam, plus dijamin bikin rahang pegal untuk teriak tertawa,” tambah Fatih Unru.