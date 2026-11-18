jpnn.com - Nama Gading Marten terseret dalam polemik kerja sama grup The Dudas Minus One dengan Kementrian yang menggunakan anggaran publik.

Terkait polemik tersebut, Roy Marten lantas memberikan tanggapan.

Dia mengatakan bahwa putranya itu sempat merasa terbebani seusai isu tersebut menjadi sorotan.

"Dia pusing. Tapi itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan, saya kira. Enggak apa-apa," ujar Roy Marten di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Dia mengaku pertama kali mengetahui kabar tersebut dari media sosial, sebelum akhirnya menghubungi Gading Marten secara langsung.

Roy Marten menyadari bahwa penilaiannya sebagai orang tua tentu memiliki sudut pandang tersendiri dalam memandang persoalan yang dihadapi sang buah hati.

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"Sebagai bapaknya Gading pasti saya subjektif. Tapi menurut saya, itu sebuah konsekuensi dari orang-orang yang dikenal," tuturnya.

Walau putranya dan teman-teman yang tergabung dalam The Dudas Minus One tengah menuai sorotan tajam, dia berharap grup tersebut tetap bersama.