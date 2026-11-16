Gadis 14 Tahun Tewas di Kebun Sawit, Polisi Langsung Tangkap Abang Kandung Korban

jpnn.com, ROKAN HULU - Jasad seorang anak perempuan berusia 14 tahun ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT Agrinas Palma Nusantara, tepatnya di Afdeling II, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu, Minggu (15/11).

Korban diketahui berinisial JS (14), seorang pelajar yang merupakan warga Desa Tingkok, yang juga berada di area perusahaan.

Setelah adanya laporan penemuan jasad itu, Tim Satreskrim Polres Rohul langsung menangkap seorang remaja berinisial SS (16).

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“Kami amankan abang kandung korban setelah sempat ditahan oleh petugas keamanan perusahaan,” kata Kasatreskrim Polres Rohul AKP Tony Prawira Senin (16:11).

Tony menjelaskan jasad korban ditemukan sekitar pukul 09.06 WIB. Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Dari temuan itu, Tim Resmob mendapatkan informasi bahwa seorang remaja yang diduga terlibat dalam kematian korban telah diamankan petugas keamanan perusahaan di pos PT Agrinas Palma Nusantara, Desa Tambusai Timur.

“Saat kami amankan, remaja (abang korban) itu mengakui perbuatannya. Selanjutnya, terduga pelaku bersama barang bukti kami bawa ke Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” tuturnya.

Namun, kepolisian masih belum mengungkapkan bagaimana korban meninggal dan apa saja barang bukti dalam kasus itu. (mcr36/jpnn)