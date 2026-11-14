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Gadis Remaja Tewas di Gedung PKBM Semarang, Diduga Terjatuh dari Lantai 4

Gadis Remaja Tewas di Gedung PKBM Semarang, Diduga Terjatuh dari Lantai 4
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Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Seorang gadis remaja tewas diduga setelah terjatuh dari lantai 4 gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Pandansari, di Jalan Menoreh Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Polisi dari Polrestabes Semarang masih menyelidiki kematian wanita yang diketahui berinisial OMP (17) itu.

"Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang akan mendalami dugaan kelalaian dari pihak penanggung jawab gedung terkait kondisi bangunan," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi di Semarang, Jumat (13/11/2026).

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Peristiwa nahas yang menewaskan perempuan berinisial OMP (17) tersebut terjadi pada Kamis (12/11).

Korban diduga merupakan siswi yang sedang menjalani pendidikan di lembaga tersebut.

Menurut Agus, pendalaman dan penyelidikan terkait aspek keselamatan bangunan, termasuk kondisi tembok yang diketahui terdapat bagian yang berlubang.

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Dia menuturkan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta mengamankan rekaman CCTV di lokasi kejadian.

Seorang gadis remja tewas diduga setelah terjatuh dari lantai 4 gedung PKBM Bhakti Pandansari Semarang. Polisi lakukan penyelidikan.

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