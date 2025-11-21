Gaet Anak Muda, Wuling Alvez 2025 Tampil Lebih Sangar, Harga Mulai Rp 217 Juta

jpnn.com, TANGERANG - Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, kembali jadi saksi lahirnya produk anyar Wuling Alvez terbaru, di ICE BSD City, Jumat (21/11).

Kini, Alvez tampil dengan wajah yang lebih segar, sentuhan fitur modern, dan paket value yang makin menggoda.

Perubahannya memang bukan revolusioner, tetapi cukup terasa untuk menghidupkan kembali daya tarik sang SUV kompak di tengah persaingan ketat.

Kosmetika Baru

Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, mengungkapkan bahwa penyegaran terbesar hadir pada area eksterior.

“Kami melakukan penyegaran dari sisi eksterior berupa bumper dan grille yang baru,” ujar Danang.

Desain grille baru kini lebih tegas, pelek alloy 16 inci, serta LED Projector Headlamp dan DRL memberi kesan lebih premium sejak pandangan pertama.

Sentuhan warna baru “Milk Tea” juga jadi penyegar lini warna yang kini makin variatif.