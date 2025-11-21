Gaet Anak Muda, Wuling Alvez 2025 Tampil Lebih Sangar, Harga Mulai Rp 217 Juta
GJAW 2025
jpnn.com, TANGERANG - Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, kembali jadi saksi lahirnya produk anyar Wuling Alvez terbaru, di ICE BSD City, Jumat (21/11).
Kini, Alvez tampil dengan wajah yang lebih segar, sentuhan fitur modern, dan paket value yang makin menggoda.
Perubahannya memang bukan revolusioner, tetapi cukup terasa untuk menghidupkan kembali daya tarik sang SUV kompak di tengah persaingan ketat.
Kosmetika Baru
Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, mengungkapkan bahwa penyegaran terbesar hadir pada area eksterior.
“Kami melakukan penyegaran dari sisi eksterior berupa bumper dan grille yang baru,” ujar Danang.
Desain grille baru kini lebih tegas, pelek alloy 16 inci, serta LED Projector Headlamp dan DRL memberi kesan lebih premium sejak pandangan pertama.
Sentuhan warna baru “Milk Tea” juga jadi penyegar lini warna yang kini makin variatif.
Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, kembali jadi saksi lahirnya produk anyar Wuling Alvez terbaru, di ICE BSD City, Jumat (21/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Intip Inspirasi Desain Ergonomis & Kesan Premium Polytron FOX 350 yang Debut di GJAW 2025
- Tampil Perdana di GJAW 2025, Bridgestone Pamer Ban Unggulan, Ada Promo Menarik
- GJAW 2025: CSI Mengumumkan Harga Chery J6T, Spesial untuk 1.000 Konsumen
- Hadir di GJAW 2025, Jaecoo Pertahankan Harga J5 EV, Masih Rp 200 Jutaan
- Intip Bocoran Spesifikasi Lepas L8 PHEV, Jangan Kaget, ya
- Lepas Buka Keran Pemesanan L8 PHEV di GJAW 2025