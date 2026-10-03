Gagal Angkat Trofi Bersama Pelita Jaya, David Singleton Kini Bidik Gelar IBL 2027

jpnn.com - David Singleton memulai lembaran baru dengan bergabung bersama tim basket Dewa United Banten pada IBL 2027.

Manajer kelahiran 3 Januari 1988 itu menerima tawaran dari manajemen tim berjuluk Anak Dewa tersebut seusai kontraknya tidak diperpanjang Pelita Jaya.

Dave -sapaan akrab Singleton- mengaku sudah mengenal jajaran manajemen Dewa United sejak lama.

Pria asal San Francisco itu menilai Dewa United menjadi tim yang serius mendekatinya dan memiliki program jangka pendek untuk meraih gelar juara.

"Saya sudah mengenal Owe (Michael Oliver Wellerz) sejak lama dan bahkan tidak hanya sebelum musim ini. Saya melihat Dewa United serius membangun organisasi ini untuk basket Indonesia," ujar Dave.

"Mereka memberikan investasi yang sangat besar untuk basket. Mereka sangat peduli terhadap perkembangan dan pertumbuhannya bukan hanya di level senior, tetapi juga di level usia muda."

Dave mengaku tidak terbebani bergabung dengan Dewa United meski baru sekali merasakan gelar juara selama tujuh tahun berkarier di Tanah Air.

Catatan tersebut justru menjadi tantangan tersendiri baginya, terlebih setelah pada musim 2025 gagal mengangkat trofi bersama Pelita Jaya.