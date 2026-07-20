Gagal Antar Argentina Juara Dunia, Scaloni Bakal Lengser?

jpnn.com - Kegagalan membawa Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 membuat Lionel Scaloni belum ingin terburu-buru menentukan masa depannya.

Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum memutuskan apakah akan tetap melanjutkan proyek bersama Albiceleste.

Argentina harus mengubur mimpi meraih gelar Piala Dunia secara beruntun setelah takluk 0-1 dari Spanyol pada final di MetLife Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Gol semata wayang Ferran Torres pada babak kedua perpanjangan waktu memastikan La Furia Roja merebut trofi dunia.

Usai laga, Scaloni menegaskan dirinya masih akan menghormati kontrak yang berlaku hingga akhir 2026.

Namun, sebelum mengambil keputusan lebih jauh, ia ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Argentina (AFA).

"Saya akan berbicara dengan presiden federasi, tetapi kurang lebih saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan. Saya akan menyelesaikan kontrak saya, lalu setelah itu baru melihat situasinya," ujar Scaloni.

Menurutnya, keputusan soal masa depan tidak bisa dibuat dalam kondisi emosional setelah kegagalan di partai final.