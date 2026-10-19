Gagal Beri Kemenangan untuk Bonek, Bernardo Tavares Soroti Kesalahan Persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya tak mampu memenuhi harapan Bonek dan Bonita untuk mempersembahkan kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/27.

Green Force harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Hasil tersebut terasa kurang memuaskan bagi Persebaya yang berupaya mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.

Persebaya Nyaris Kalah

Sempat dua kali berada dalam posisi tertinggal, tim asuhan Bernardo Tavares akhirnya terhindar dari kekalahan berkat gol Miguel Pereira pada menit ke-90+2.

Miguel menjadi penyelamat Persebaya setelah sebelumnya juga mencetak gol pada menit ke-36.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui hasil tersebut tak sesuai dengan target timnya.

Menurutnya, para pemain telah berusaha membangun serangan dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi upaya itu belum menghasilkan kemenangan.

"Kami sudah berusaha maksimal dan menciptakan banyak peluang, tetapi hasil akhirnya belum sesuai dengan harapan," ucap pelatih asal Portugal itu.