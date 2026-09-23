Gagal Capai Target, Timnas Voli Putri Indonesia Tetap Bikin PBVSI Bangga
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia kembali ke Tanah Air seusai menyelesaikan perjuangannya pada Asian Games 2026.
Medi Yoku dan kolega tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (23/9) sore WIB. Kedatangan mereka disambut Kabid Binpres PBVSI Adang Ginanjar bersama jajaran pengurus NOC Indonesia.
Adang mengapresiasi perjuangan skuad asuhan Marcos Sugiyama selama tampil pada ajang multievent antarnegara Asia tersebut.
Dengan mayoritas pemain muda, Timnas voli putri Indonesia mampu bersaing hingga fase akhir kompetisi dan mengakhiri perjalanan di posisi keenam.
Pada pertandingan terakhir, Srikandi Merah Putih harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor 0-3 (15-25, 20-25, 11-25). Hasil tersebut membuat Indonesia finis di peringkat keenam.
"Kami menghadapi lawan-lawan tangguh sepanjang Asian Games 2026. Setelah Nepal, para pemain harus menghadapi Jepang, Thailand, hingga terakhir Vietnam," ujar Adang.
"Tentu melihat tayangan dari layar kaca, mereka sudah luar biasa untuk bisa meraih kemenangan. Apresiasi harus diberikan untuk mereka dari turnamen ini," imbuhnya.
Hasil tersebut memang belum memenuhi target PBVSI yang menginginkan Timnas voli putri Indonesia finis di posisi kelima.
Torehan Timnas voli putri di peringkat keenam pada Asian Games 2026 tetap mendapatkan apresiasi
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