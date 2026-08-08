Gagal di Piala AFF 2026, Rizky Ridho Janjikan Kebangkitan Timnas Indonesia
jpnn.com - Timnas Indonesia berjanji bangkit lebih kuat seusai tersingkir dari ASEAN Championship atau Piala AFF 2026.
Langkah skuad Garuda pada turnamen antarnegara Asia Tenggara itu terhenti di babak grup setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura.
Bertandang ke Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026), tim asuhan John Herdman itu hanya mampu membawa pulang satu poin.
Hasil itu membuat Timnas Indonesia finis di posisi ketiga Grup A di bawah Vietnam dan Singapura.
Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho berjanji segera melakukan evaluasi dan bangkit karena setelah ini Garuda akan tampil pada FIFA ASEAN Cup 2026.
Ajang resmi di bawah naungan FIFA tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menebus kegagalan sekaligus mengobati kekecewaan para pendukung.
"Kami harus belajar dari sini. Jadi tentunya kami kecewa, otomatis suporter juga pasti lebih kecewa dari kami."
"Lihat lagi evaluasi ke depan seperti apa yang kami perlukan untuk ke FIFA ASEAN Cup 2026 ke depan," ujar pemain kelahiran 21 November 2001 itu.
Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho bertekad bangkit lebih kuat pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 seusai gagal total di ASEAN Championship 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta
- Singapura Lolos dari Lubang Jarum, Jacob Mahler Bicara soal Timnas Indonesia
- Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
- Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, Begini Sikap Erick Thohir
- Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
- John Herdman Bicara Kegagalan Timnas Indonesia: Terkadang Dewi Fortuna Tak Berpihak