Gagal di Piala AFF 2026, Rizky Ridho Janjikan Kebangkitan Timnas Indonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia berjanji bangkit lebih kuat seusai tersingkir dari ASEAN Championship atau Piala AFF 2026.

Langkah skuad Garuda pada turnamen antarnegara Asia Tenggara itu terhenti di babak grup setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura.

Bertandang ke Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026), tim asuhan John Herdman itu hanya mampu membawa pulang satu poin.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia finis di posisi ketiga Grup A di bawah Vietnam dan Singapura.

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho berjanji segera melakukan evaluasi dan bangkit karena setelah ini Garuda akan tampil pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Ajang resmi di bawah naungan FIFA tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menebus kegagalan sekaligus mengobati kekecewaan para pendukung.

Baca Juga: Erick Thohir Buka Suara soal Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

"Kami harus belajar dari sini. Jadi tentunya kami kecewa, otomatis suporter juga pasti lebih kecewa dari kami."

"Lihat lagi evaluasi ke depan seperti apa yang kami perlukan untuk ke FIFA ASEAN Cup 2026 ke depan," ujar pemain kelahiran 21 November 2001 itu.