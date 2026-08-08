menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Gagal di Piala AFF 2026, Rizky Ridho Janjikan Kebangkitan Timnas Indonesia

Gagal di Piala AFF 2026, Rizky Ridho Janjikan Kebangkitan Timnas Indonesia

Gagal di Piala AFF 2026, Rizky Ridho Janjikan Kebangkitan Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesepak bola Rizky Ridho saat berlaga pada ajang ASEAN Championship 2026 bersama Timnas Indonesia di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - Timnas Indonesia berjanji bangkit lebih kuat seusai tersingkir dari ASEAN Championship atau Piala AFF 2026.

Langkah skuad Garuda pada turnamen antarnegara Asia Tenggara itu terhenti di babak grup setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura.

Bertandang ke Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026), tim asuhan John Herdman itu hanya mampu membawa pulang satu poin.

Baca Juga:

Hasil itu membuat Timnas Indonesia finis di posisi ketiga Grup A di bawah Vietnam dan Singapura.

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho berjanji segera melakukan evaluasi dan bangkit karena setelah ini Garuda akan tampil pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Ajang resmi di bawah naungan FIFA tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menebus kegagalan sekaligus mengobati kekecewaan para pendukung.

Baca Juga:

"Kami harus belajar dari sini. Jadi tentunya kami kecewa, otomatis suporter juga pasti lebih kecewa dari kami."

"Lihat lagi evaluasi ke depan seperti apa yang kami perlukan untuk ke FIFA ASEAN Cup 2026 ke depan," ujar pemain kelahiran 21 November 2001 itu.

Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho bertekad bangkit lebih kuat pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 seusai gagal total di ASEAN Championship 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI