Gagal di Warm Up MotoGP Austria, Marc Marquez Merasa Ada yang Berbeda Setelah Badai

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez gagal menempatkan catatan waktunya menjadi terbaik pada sesi Warm Up MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8) sore WIB.

Setelah sepuluh menit durasi pemanasan, Marc hanya berada di urutan ke-5.

Pole sitter MotoGP Austria 2025 Marco Bezzecchi menjadi yang paling kencang, diikuti Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez di urutan ketiga. Di posisi ke-4 warm up ada Enea Bastianini.

Alex Marquez juga terlihat berlatih long lap penalty yang akan dilakoni pada grand prix malam nanti. Alex kena penalti tersebut lantaran memicu tabrakan dengan Joan Mir di MotoGP Ceko sebelum libur paruh musim.

Sesi warm up memang tak lagi memengaruhi starting grid, tetapi pemanasan merupakan momen penting buat pembalap dan kru memutuskan strategi terakhir balapan panjang pada grand prix.

Marc Marquez yang mengejar kemenangan balapan ke-12 berturut-turut, kemenangan ganda keenam di akhir pekan, dan kemenangan MotoGP Austria pertama, mengaku 'mengaspal' tak senyaman kemarin saat memenangi sprint.