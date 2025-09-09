Gagal Jebol Lebanon, Jay Idzes Tetap Optimistis dengan Timnas Indonesia, Ini Alasannya
jpnn.com - Jay Idzes mengirim pesan tegas setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Lebanon pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025).
Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pembentukan tim yang solid.
Optimistis dengan Timnas Indonesia
Kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert serta masuknya sejumlah pemain anyar membuat tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan ritme terbaik.
"Kami masih tim baru. Staf baru, tentu saja, kami memiliki beberapa pemain baru di tim untuk beberapa pertandingan."
"Namun, kami benar-benar punya rencana, kami punya visi. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan," ucapnya.
Laga Keras Indonesia vs Lebanon
Pertandingan melawan Lebanon sendiri berjalan cukup keras. Tim tamu yang saat ini menempati peringkat 112 dunia kerap melakukan pelanggaran sejak menit-menit awal.
Alhasil, wasit mengeluarkan lima kartu kuning untuk para pemain Lebanon
Idzes sendiri menjadi salah satu pemain Indonesia yang menerima kartu kuning, bersama Kevin Diks. Dia menanggapi kerasnya pertandingan dengan sikap diplomatis.
Jay Idzes mengirim pesan tegas setelah Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Lebanon pada laga FIFA Matchday
