Gagal Juara Dewata Challenge Series, Bali United Tetap Bawa Modal Positif

jpnn.com - Bali United gagal meraih hasil maksimal saat menjadi tuan rumah ajang Dewata Challenge Series 2026.

Serdadu Tridatu harus menutup turnamen pramusim tersebut dengan torehan dua kekalahan.

Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC pada pertandingan pertama, sebelum kembali takluk 2-3 dari Persib Bandung.

Meski catatan tersebut tidak sesuai harapan, bek anyar Bali United Tim Geypens tetap melihat ada perkembangan yang bisa dijadikan bekal sebelum kompetisi resmi dimulai.

Tim Geypens Tetap Puas

Geypens tampil dalam dua pertandingan tersebut. Pemain 21 tahun itu menilai hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan usaha yang diperlihatkan rekan-rekannya di lapangan.

"Memang hasil akhirnya tidak sesuai keinginan, tetapi saya melihat perjuangan tim sangat bagus. Kami sudah menciptakan peluang dan terus mencoba mendapatkan kemenangan," ucapnya.

Menurut pemain Timnas Indonesia itu, permainan Bali United menunjukkan peningkatan dari setiap pertandingan.

Perkembangan Jadi Modal

Geypens menilai proses yang dijalani bersama pelatih Johnny Jansen mulai memperlihatkan hasil. Kekompakan dan kualitas permainan Serdadu Tridatu dinilai terus mengalami kemajuan.