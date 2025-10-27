menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Gagal Juara French Open 2025, Fajar/Fikri Dapat Wejangan dari Pelatih

Gagal Juara French Open 2025, Fajar/Fikri Dapat Wejangan dari Pelatih

Gagal Juara French Open 2025, Fajar/Fikri Dapat Wejangan dari Pelatih
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri. Foto: pbsi

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner up French Open 2025.

Fajar/Fikri gagal naik podium pertama setelah kalah dari pasangan Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae dengan skor 21-10, 13-21, 12-21, Minggu (26/10/2025).

Wejangan dari Pelatih

Meski gagal merebut gelar juara, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho menilai penampilan Fajar/Fikri di tur Eropa sudah menunjukkan perkembangan positif.

"Dari penampilan Fajar/Fikri di turnamen Denmark dan French Open cukup baik. Memang dari hasilnya kami masih belum puas, target pasti maunya juara," ucap Antonius.

Masih Perlu Beradaptasi

Antonius menegaskan bahwa Fajar/Fikri masih dalam tahap proses adaptasi sebagai pasangan baru.

Tercatat, duet Fajar/Fikri baru memainkan enam pertandingan.

"Pasangan baru ini butuh proses. Dari situ terlihat masih ada yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi strength, power endurance, dan speed."

"Kalau itu bisa terus berkembang, kemampuan menyerang mereka akan jauh lebih baik," jelasnya.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner up French Open 2025.

