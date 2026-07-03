Gagal Juara IBL 2026, Satria Muda Bandung Langsung Rombak Skuad

jpnn.com - Manajemen Satria Muda Bandung resmi melepas tiga pemain asing, yakni Jalen Jones, Giorgi Bezhanishvili, dan Niven Glove seusai gagal menjadi juara IBL 2026.

Ketiganya gagal membawa tim berakronim SM tersebut mewujudkan target juara. Mereka kandas di babak semifinal seusai kalah Bogor Hornbills dengan agregat 1-3.

Manajer Satria Muda Cecilia Dwi Maya mengungkapkan manajemen akan memanfaatkan masa jeda kompetisi untuk menyusun komposisi pemain asing yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim.

"Kami akan memanfaatkan periode ini untuk menyusun komposisi tim yang paling sesuai dengan visi dan target klub.”

“Proses perekrutan pemain, termasuk pemain asing, dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan tim, karakter pemain, serta kesesuaiannya dengan budaya dan kebutuhan Satria Muda," ujar Cecil.

Sementara itu, Sport Director Satria Muda Youbel Sondakh menegaskan evaluasi sepanjang musim ini akan menjadi dasar utama dalam menentukan komposisi skuad musim depan.

"Pertimbangan utama tentu dari hasil musim ini. Kami akan mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk menjadi juara, memiliki attitude yang baik, mampu membangun chemistry dengan seluruh elemen di Satria Muda.”

“Juga memiliki mentalitas sebagai pemenang. Kami ingin pemain yang benar-benar datang untuk berkembang dan berjuang bersama klub," ujar Youbel.