Gagal ke Final, Skuad Bertabur Bintang JTEKT Stings Aichi Bidik Tempat Ketiga AVC Champions League

jpnn.com - Langkah JTEKT Stings Aichi menuju final AVC Champions League 2026 terhenti seusai kalah dari wakil Iran Foolad Sirjan Iranian.

Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Sabtu (16/5/2026), skuad asuhan Koichiro Shimbo menyerah dengan skor 0-3 (22-25, 19-25, 20-25).

Sepanjang pertandingan, serangan JTEKT Stings Aichi yang mengandalkan pemain-pemain seperti Stephen Boyer (Prancis), Torey Defalco (Amerika Serikat), dan Ricardo Lucarelli (Brasil) mampu diredam dengan baik oleh lawan.

Baca Juga: Sukacita Foolad Sirjan Iranian Bisa Masuk Final AVC Champions League 2026

Alhasil, Kentaro Takahashi dan kolega harus mengubur ambisi tampil di partai puncak.

Kapten JTEKT Stings Aichi Kazuyuki Takahashi mengungkapkan rekan-rekannya sudah berjuang untuk meraih kemenangan.

Namun, menurutnya, tekanan servis dari Foolad Sirjan Iranian menjadi salah satu faktor yang menyulitkan timnya mengembangkan permainan.

Baca Juga: Foolad Sirjan Iranian Menanti Bhayangkara Presisi di Final AVC Champions League 2026

"Saya sedih karena kami kalah. Servis lawan sangat sulit dan pertahanan kami juga tidak berjalan baik sehingga serangan kami tidak maksimal,” ujar pemain kelahiran 26 Januari 2000 itu.

Pria berusia 26 tahun itu berharap timnya bisa meraih posisi ketiga untuk hiburan seusai gagal ke mencapai target ke final dan menjadi wakil Asia di Kejuaraan Dunia.