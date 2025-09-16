Gagal ke Mandalika, Pekerja Bengkel Ini Justru Bisa Nonton MotoGP Italia Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pekerja bengkel, Dede Kurniawan, berhasil mewujudkan mimpinya menonton langsung kejuaraan MotoGP Misano World Circuit Marco Simoncelli di Italia, pada 12–14 September 2025.

Ini setelah sebelumnya Dia berhasil mendapatkan hadiah utama undian Gaspolmen Goes to Italy 2025 dari MS Glow For Men.

"Alhamdulillah, ini mimpi yang menjadi kenyataan," kata Dede Kurniawan, Selasa (16/9).

Baca Juga: MS Glow For Men Racing Team Tampil Tangguh di Mandalika

Dede mengaku, telah lama bermimpi bisa menonton langsung MotoGP, olahraga motor yang sejak kecil digemarinya.

Apalagi, sebelum itu harapannya kandas untuk menyaksikan ajang balap serupa karena tidak mampu membeli tiket MotoGP Mandalika.

"Namun, saya tidak putus asa, dan rupanya harapan itu terjawab. Gagal ke Mandalika karena gak punya duit, kini bisa langsung menyaksikan MotoGP di Italia. Terima kasih J99Corp," ujarnya.

Selain mendapat hadih utama berupa perjalanan eksklusif ke Italia, hal utama yang berkesan adalah ketika pengumuman pemenang undian, di mana Dede didatangi langsung oleh pendiri Juragan 99, Gilang Widya Pramana ke bengkel tempatnya bekerja.

"Rasanya masih gak percaya. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa,” ungkap Dede.