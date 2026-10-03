Gagal Meminang Giedrius Zibenas, Dewa United Ungkap Alasan Rekrut David Singleton
jpnn.com - Manajemen Dewa United Basketball membuat kejutan dengan menunjuk David Singleton sebagai pelatih untuk menghadapi IBL 2027.
Manajer kelahiran 3 Januari 1988 itu mendapat kontrak selama satu tahun seusai masa kerjanya bersama Pelita Jaya berakhir dan tidak diperpanjang.
Presiden Klub Dewa United Michael Oliver Wellerz menyebut pelatih asal Amerika Serikat itu sebenarnya sudah masuk dalam radar manajemen sejak sebelum Asian Games 2026.
Sebelumnya, Dewa United sempat mempertimbangkan Giedrius Zibenas, mantan pelatih Stapac Jakarta yang kini menangani Rytas Vilnius. Namun, kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
Situasi tersebut membuat Dewa United bergerak cepat mengamankan Dave -sapaan akrab Singleton-.
Singleton juga menjadi incaran sejumlah klub setelah tidak lagi bersama Pelita Jaya, termasuk Satria Muda Bandung.
"Setelah tidak mencapai kesepakatan, kami akhirnya memilih pelatih yang sudah mengenal karakter pemain Indonesia. Pilihan kami jatuh kepada Dave," ujar pria yang akrab disapa Owe tersebut.
Owe percaya David Singleton memiliki kapasitas untuk memimpin Kaleb Ramot Gemilang dan kolega. Pengalamannya bersama Pelita Jaya juga menjadi salah satu pertimbangan manajemen.
Manajemen Dewa United Basketball membuat kejutan dengan menunjuk David Singleton sebagai pelatih baru untuk IBL 2027, Jumat (2/10)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gagal Angkat Trofi Bersama Pelita Jaya, David Singleton Kini Bidik Gelar IBL 2027
- Dewa United Mulai Bidik Persib, Osmar Loss Janjikan Sesuatu yang Beda
- Jadi Penentu Kemenangan Dewa United, Calon Pemain Naturalisasi Ungkap Hal Ini
- Bawa Dewa United Tekuk Borneo FC, Denilson Ungkap Janji yang Tak Main-Main
- Borneo FC Jadi Korban Dewa United, Cek Klasemen Super League
- Kabut Asap di Segiri Tak Menyurutkan Hasrat Dewa United Menang Lawan Borneo FC