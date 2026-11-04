Gagal Menaklukkan Persija, PSMS Medan Punya Alasan Kuat untuk Tetap Tersenyum
jpnn.com - MEDAN - PSMS Medan punya alasan untuk tetap tersenyum meski gagal mengamankan kemenangan pada laga pembuka I.League Cup 2026/2027.
Menghadapi Persija Jakarta yang berstatus pemuncak klasemen Super League 2026/2027 di Stadion Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/11) malam, Ayam Kinantan berhasil mengamankan satu poin di hadapan pendukung sendiri.
Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengaku tetap mensyukuri hasil tersebut. Menurutnya, menghadapi tim sekelas Persija bukan perkara mudah.
Apalagi, Macan Kemayoran saat ini tengah menunjukkan performa kompetitif di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
"Yang terbaik memang menang, tetapi hasil ini kami syukuri, melawan tim Persija yang sekarang berada di peringkat satu di Super League," ujar Eko seusai pertandingan.
Juru taktik asal Semarang tersebut juga menyoroti perubahan permainan PSMS setelah turun minum.
Pergantian pemain dan penyesuaian strategi yang dilakukan tim pelatih berhasil membuat permainan tuan rumah lebih agresif.
Bahkan, sejumlah peluang berhasil diciptakan untuk menekan pertahanan Persija. Eko menilai para pemain yang masuk dari bangku cadangan mampu memberikan pengaruh positif terhadap permainan tim.
PSMS Medan meraih satu poin pada laga pembuka League Cup 2026 setelah menahan imbang Persija Jakarta.
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