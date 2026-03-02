menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Gagal Meredam Vietnam, Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Empat Piala AFF 2026

Gagal Meredam Vietnam, Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Empat Piala AFF 2026

Gagal Meredam Vietnam, Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Empat Piala AFF 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Futsal Putri Indonesia, Quisepina Anastasia T. Olin saat melawan Vietnam dalam ajang Piala AFF 2026 di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Senin (2/3). Foto: Dok. FFI

jpnn.com, THAILAND - Timnas Futsal Putri Indonesia mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 dengan finis di peringkat keempat setelah kalah dari Vietnam.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Senin (2/3), Novita Murni Piranti dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-4.

Pada laga itu, jala gawang Fitry Amelya kebobolan melalui Thanh Ngan pada menit ke-24, Than Thi Thuy Trang (25), Thu Xuan (27), dan Phuong Anh (38).

Baca Juga:

Adapun satu gol balasan Timnas Futsal Putri Indonesia dicetak oleh Nisma Francida Rusdiana pada menit ke-20.

Kekalahan tersebut membuat skuad asuhan Luis Estrela itu harus puas finis di posisi keempat.

Hasil ini juga membuat Srikandi Pertiwi gagal melanjutkan tren positif setelah di SEA Games 2025 mampu meraih medali perak.

Baca Juga:

Pada partai puncak, Timnas Futsal Putri Indonesia tercatat menyerah dari Vietnam dengan skor 0-5.

Nantinya perebutan gelar juara Piala AFF 2026 akan mempertemukan Thailand menghadapi Australia.

Timnas futsal putri Indonesia mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 dengan finis di peringkat keempat setelah kalah dari Vietnam, Senin (2/3)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI