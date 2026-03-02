Gagal Meredam Vietnam, Timnas Futsal Putri Indonesia Juara Empat Piala AFF 2026

jpnn.com, THAILAND - Timnas Futsal Putri Indonesia mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 dengan finis di peringkat keempat setelah kalah dari Vietnam.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Senin (2/3), Novita Murni Piranti dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-4.

Pada laga itu, jala gawang Fitry Amelya kebobolan melalui Thanh Ngan pada menit ke-24, Than Thi Thuy Trang (25), Thu Xuan (27), dan Phuong Anh (38).

Baca Juga: Timnas Futsal Putri Indonesia Tantang Vietnam di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF 2026

Adapun satu gol balasan Timnas Futsal Putri Indonesia dicetak oleh Nisma Francida Rusdiana pada menit ke-20.

Kekalahan tersebut membuat skuad asuhan Luis Estrela itu harus puas finis di posisi keempat.

Hasil ini juga membuat Srikandi Pertiwi gagal melanjutkan tren positif setelah di SEA Games 2025 mampu meraih medali perak.

Baca Juga: Dewi Fortuna Menjauh Membuat Timnas Futsal Putri Gagal ke Final Piala AFF 2026

Pada partai puncak, Timnas Futsal Putri Indonesia tercatat menyerah dari Vietnam dengan skor 0-5.

Nantinya perebutan gelar juara Piala AFF 2026 akan mempertemukan Thailand menghadapi Australia.