Gagal Podium SEA Games 2025, Akira Bicara Tanggung Jawab dan Masa Depan Timnas Putri

Skuad Timnas putri Indonesia di SEA Games 2025. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Perjalanan Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025 harus berakhir tanpa raihan medali.

Garuda Pertiwi menutup turnamen di peringkat keempat setelah takluk 0-2 dari tuan rumah Thailand pada pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Stadion Chonburi, Rabu (17/12/2025).

Akira Apresiasi Perjuangan Timnas Putri Indonesia

Meski hasil akhir belum sesuai harapan, Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama menyampaikan penghargaan tinggi kepada seluruh pemain yang telah berjuang sepanjang turnamen.

Juru taktik asal Jepang itu juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran ofisial tim serta PSSI atas dukungan penuh selama persiapan dan pelaksanaan kompetisi.

Akira menegaskan bahwa tanggung jawab atas kegagalan meraih medali sepenuhnya berada di pundaknya.

"Pada akhirnya kami harus menutup turnamen tanpa medali, dan itu adalah tanggung jawab saya," ucapnya.

Pengalaman Berharga Garuda Pertiwi

Menurut Akira, ajang SEA Games kali ini memberikan pengalaman berharga bagi anak didiknya.

Dia menilai turnamen tersebut menjadi sarana pembelajaran penting dalam proses pengembangan tim nasional putri Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Perjalanan Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025 harus berakhir tanpa raihan medali.

