Gagal Tembus Top 5 saat Latihan, Marc Marquez Pesimistis Naik Podium MotoGP Inggris
jpnn.com - TOWCESTER - Pembalap utama Ducati Marc Marquez gagal masuk Top 5 saat Latihan MotoGP Inggris di Silverstone Circuit, Towcester, Jumat (7/8) malam WIB.
Marc hanya menyelesaikan latihan di posisi ke-6.
Latihan di MotoGP merupakan sesi klasifikasi untuk mengikuti kualifikasi.
Sepuluh pembalap terbaik berhak langsung ke kualifikasi utama (Q2), sedangkan rider di luar Top 10 latihan harus mengikuti kualifikasi 1 (Q1).
Dua terbaik pada Q1 berhak bergabung dengan pembalap Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start ke-12 saat sprint dan race/grand prix.
Pada Practice MotoGP Inggris malam tadi, Marc tak lebih baik dari Ai Ogura, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, apalagi Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi menjadi yang terbaik pada sesi ini, mencetak rekor lap baru.
Rekor lama atas nama Fabio Quartararo satu menit 57,233 detik pada 2025 patah oleh torehan baru Bezzechi. Cek di bawah ini.
Marc Marquez bilang karakter Silverstone yang memiliki banyak tikungan mengalir lebih cocok untuk...
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