Gagal Temui Herman Deru, BEM Nusantara Segel Kantor Gubernur Sumsel

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memuncak.

Aliansi BEM Nusantara se-Sumsel menyatakan mosi tidak percaya dan menyegel Kantor Gubernur Sumsel setelah gagal menemui kepala daerah untuk membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi tersebut menjadi bentuk protes mahasiswa terhadap penanganan kabut asap yang membutuhkan langkah konkret dan keterbukaan pemerintah.

Baca Juga: Polda Sumsel Tangkap 2 Tersangka Pengeroyokan di Palembang

Mahasiswa datang dengan harapan dapat berdialog langsung dengan gubernur, tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil.

Koordinator BEM Nusantara se-Sumsel Ilham mengatakan kehadiran mereka seharusnya menjadi momentum untuk membahas solusi atas persoalan karhutla yang berdampak pada masyarakat Sumsel.

"Hari ini seharusnya kami berdialog dan mencari langkah konkret dalam penanganan karhutla di Provinsi Sumsel, tetapi Gubernur Sumsel tidak ada di tempat," kata Ilham, Rabu (21/10/2026).

Tidak adanya gubernur di lokasi membuat mahasiswa mengambil sikap lebih tegas. Bersama jajaran presiden mahasiswa lintas kampus, mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Herman Deru.

"Oleh karena itu, kami dari Aliansi BEM Nusantara Provinsi Sumsel menaikkan tagline mosi tidak percaya terhadap Gubernur Provinsi Sumsel," tegas Ilham.