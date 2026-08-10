Gagal Total di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Dapat Kesempatan Menebus Dosa
jpnn.com - Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 belum menjadi akhir perjalanan skuad Garuda pada tahun ini.
Setelah tersingkir di fase grup, pasukan John Herdman sudah ditunggu agenda berikutnya melalui FIFA ASEAN Cup 2026.
Turnamen tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki hasil sekaligus mengejar tambahan poin dalam ranking FIFA.
FIFA ASEAN Cup Jadi Panggung Kebangkitan
FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 3 Oktober 2026. Timnas Indonesia mendapat keuntungan karena dipercaya menjadi tuan rumah.
Selain faktor kandang, momentum turnamen juga menjadi nilai tambah bagi Garuda. Ajang tersebut masuk dalam periode FIFA Matchday sehingga Herdman berpeluang memanggil pemain-pemain yang berkarier di luar negeri.
Skuad Berpotensi Lebih Lengkap
Beberapa pemain yang sebelumnya absen di Piala AFF 2026 berpeluang kembali memperkuat Indonesia.
Nama-nama seperti Jay Idzes, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Emil Audero, Ole Romeny, dan Justin Hubner dapat menjadi opsi jika berada dalam kondisi siap dan mendapat panggilan tim nasional.
Kehadiran mereka tentu diharapkan memberikan kekuatan berbeda bagi Indonesia dibandingkan saat menjalani Piala AFF 2026.
Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 belum menjadi akhir perjalanan skuad Garuda pada tahun ini.
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