Gagal Uji Tabrak, Suzuki Fronx Terpaksa Di-recall

jpnn.com - Suzuki Fronx yang sempat mencuri perhatian di pasar SUV kompak Australia kini harus menghadapi ujian serius.

Mobil terpaksa harus ditarik dari peredaran alias recall setelah ditemukan masalah keselamatan krusial pada sabuk pengaman kursi belakang kiri.

Masalah tersebut terungkap dalam uji tabrak ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) yang diumumkan pekan ini.

Hasilnya mengejutkan: mekanisme penarik sabuk pengaman belakang kiri gagal bekerja akibat cacat produksi.

Dalam skenario kecelakaan atau pengereman mendadak, sabuk pengaman berpotensi terlepas dan meningkatkan risiko cedera serius hingga fatal bagi penumpang.

Suzuki langsung menerbitkan dua pemberitahuan penarikan. Sebanyak 75 unit berada di bawah distribusi Suzuki QLD untuk wilayah Queensland dan NSW bagian utara.

Sementara itu, 249 unit lainnya berada di bawah Suzuki Australia di wilayah lain. Total, 324 unit Suzuki Fronx terdampak.

Tak main-main, Suzuki meminta seluruh pemilik Fronx yang terdaftar untuk segera berhenti menggunakan kursi belakang sampai perbaikan dilakukan.