Gagal Ulangi Jejak Nova Arianto, Kurniawan Minta Maaf Seusai Timnas U-17 Indonesia Gugur

jpnn.com - Mimpi Timnas U-17 Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U-17 2026 resmi pupus setelah langkah mereka terhenti di fase grup Piala Asia U-17 2026.

Pelatih Timnas U-17 Kurniawan Dwi Yulianto pun menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan tersebut.

Bermain di King Abdullah Sport City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (12/5) malam WIB, Garuda Muda tak mampu membendung kekuatan Jepang. Indonesia tumbang dengan skor 1-3.

Hasil itu memastikan langkah Garuda Muda terhenti lebih awal, sekaligus gagal mengamankan tiket menuju putaran final Piala Dunia U-17.

Seusai pertandingan, Kurniawan menyampaikan permintaan maaf kepada publik sepak bola Indonesia.

Dia mengaku gagal membawa tim mengulang pencapaian manis generasi sebelumnya yang sukses lolos ke Piala Dunia U-17.

"Atas nama pribadi dan sebagai head coach, saya meminta maaf dengan kegagalan ini. Saya tetap berterima kasih kepada seluruh staf dan pemain yang sudah bekerja keras," ujar Kurniawan.

Pelatih berusia 49 tahun itu menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh setelah target besar membawa Indonesia kembali bersaing di level dunia gagal tercapai.