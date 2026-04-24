Gagalkan Aksi Pencurian di Siak, Seorang Pria Diserang Maling

Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos (kaus putih) menjenguk dan mengapresiasi korban di rumah sakit. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, SIAK - Percobaan pencurian terjadi di sebuah kantor Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 03.00 WIB.

Dalam kejadian tersebut penjaga kantor, M. Jais (56) mengalami luka setelah diserang pelaku saat berusaha menggagalkan aksi pencurian.

Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan peristiwa bermula ketika korban memergoki pelaku yang hendak melakukan pencurian di kantor kampung.

“Korban kemudian berupaya menghentikan aksi tersebut. Namun, pelaku melakukan perlawanan dengan memukul korban sebelum melarikan diri dari lokasi,” kata Kosmos, Jumat (24/4).

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke RSUD Tengku Rafian untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahkan, Kasat Reskrim langsung mengunjungi korban yang tengah menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tengku Rafian, Siak.

“Kami datang untuk menyapa korban dan keluarga, sekaligus menyampaikan rasa prihatin. Di sisi lain, kami juga mengapresiasi keberanian korban yang telah berupaya menggagalkan aksi pencurian,” ujar AKP Kosmos.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, tim Satreskrim Polres Siak juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Seorang pria menjadi korban kebrutalan maling yang beraksi di Siak. Penjaga kantor mengalami luka akibat diserang pencuri.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

