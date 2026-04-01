Gagalkan Penyelundupan 785 Gram Sabu-Sabu di Tarakan, Bea Cukai-Polri Selamatkan Ribuan Jiwa
jpnn.com, TARAKAN - Upaya penyelundupan narkotika kembali berhasil digagalkan melalui sinergi aparat penegak hukum.
Bea Cukai Tarakan bersama Satresnarkoba Polres Tarakan menggagalkan masuknya narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) seberat 785,71 gram.
Penindakan ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk negara demi melindungi masyarakat dari ancaman serius peredaran narkoba.
Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo mengungkapkan kronologi penindakan bermula saat petugas Bea Cukai di Pelabuhan Malundung mengidentifikasi sebuah koper mencurigakan tanpa pemilik pada Jumat (13/3).
Koper tersebut diketahui dibawa dari Tawau, Malaysia, menggunakan sarana pengangkut speedboat Kaltara Express.
Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam.
Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal putih.
Setelah dilakukan pengujian menggunakan test kit, barang tersebut dikonfirmasi positif sebagai sabu.
- APBN Tetap Kuat, Kinerja Bea Cukai Menopang Perlindungan dan Penerimaan Negara
- Bea Cukai Fasilitasi Pemulangan Jenazah Prajurit TNI Anggota UNIFIL dengan Layanan Ini
- 3 Tersangka Korupsi PDAM Tirta Pengabuan Ditahan Jaksa
- Mau Bepergian ke Luar Negeri? Pahami Aturan Ini Agar Pulang Tidak Mengalami Kendala
- Bea Cukai dan Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 4,2 Kg Sabu-Sabu, Ada 3 Tersangka
- Mau Bawa Minuman Beralkohol dari Luar Negeri? Ingat, Ada Batasannya!