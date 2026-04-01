menu
JPNN.comJPNN.com
Gagalkan Penyelundupan 785 Gram Sabu-Sabu di Tarakan, Bea Cukai-Polri Selamatkan Ribuan Jiwa

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai dan Polres Tarakan menggelar konferensi pers terkait penindakan narkotika jenis sabu-sabu. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TARAKAN - Upaya penyelundupan narkotika kembali berhasil digagalkan melalui sinergi aparat penegak hukum.

Bea Cukai Tarakan bersama Satresnarkoba Polres Tarakan menggagalkan masuknya narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) seberat 785,71 gram.

Penindakan ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk negara demi melindungi masyarakat dari ancaman serius peredaran narkoba.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo mengungkapkan kronologi penindakan bermula saat petugas Bea Cukai di Pelabuhan Malundung mengidentifikasi sebuah koper mencurigakan tanpa pemilik pada Jumat (13/3).

Koper tersebut diketahui dibawa dari Tawau, Malaysia, menggunakan sarana pengangkut speedboat Kaltara Express.

Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas menemukan satu bungkus plastik bening berisi kristal putih.

Setelah dilakukan pengujian menggunakan test kit, barang tersebut dikonfirmasi positif sebagai sabu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI