jpnn.com, PADANG - Bea Cukai Teluk Bayur dan aparat gabungan bersinergi menggagalkan upaya penyelundupan emas melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Kamis (12/11).

Dari penindakan ini, tim gabungan mengamankan seorang penumpang laki-laki warga negara Malaysia berinisial CMG (34) yang kedapatan membawa empat batang barang yang diduga emas.

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur Ade Zirwan mengungkapkan kronologi penindakan ini bermula saat petugas Bea Cukai Teluk Bayur yang bertugas di Bandara Internasional Minangkabau mengawasi area keberangkatan penumpang tujuan Malaysia pada Kamis (12/11).

"Dalam pengawasan tersebut, kami mendapati informasi adanya seorang penumpang yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan," ungkap Ade dalam konferensi pers pada Rabu (18/11).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, petugas segera melakukan pemantauan serta analisis lebih lanjut terhadap penumpang, sebelum melakukan pemeriksaan.

Tak bergerak sendiri, petugas Bea Cukai Teluk Bayur berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Minangkabau untuk pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan empat buah barang berwarna keemasan yang diduga merupakan emas batangan.

Dalam kasus ini, pelaku diduga menggunakan modus operandi menyembunyikan barang di dalam sepatu yang dikenakannya, yakni dua batang emas di setiap sepatunya.