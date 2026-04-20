Gagalkan Penyelundupan Puluhan Ton Bawang, Satgas Polri dapat Pujian

jpnn.com, JAKARTA - Polri telah berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ton bawang putih dan bawang bombai keluar negeri dari dua lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Penggerebekan tersebut dilakukan Tim Gakum Penyelundupan Tipideksus Bareskrim Polri di Jalan Budi Karya dan Kompleks Pontianak Square, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sebelumnya, Tim Tipideksus Bareskrim Polri juga berhasil membongkar dugaan penyelundupan puluhan ribu handphone impor ilegal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, dan Penjaringan Jakarta Utara.

Ketua Indonesia Youth Epicnetrum, Nasky Putra Tandjung mengapresiasi keberhasilan Polri, khususnya Tim Gakum Penyelundupan Tipideksus Bareskrim yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami apresiasi dan mendukung sepenuhnya kinerja dan dedikasi Tim Gakum Penyelundupan Tipideksus Bareskrim Polri,” ujar Nasky dalam keterangan persnya di Jakarta, pada Senin (20/4).

Menurutnya, langkah cepat dan tegas Polri selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Khususnya dalam mendukung pada penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan," ujar Nasky

Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung kinerja dan dedikasi Korps Bhayangkara memberantas penyelundupan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.