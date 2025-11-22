menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Gagasan Menteri Bahlil Dorong Inovasi Subsidi Energi, Abdul Rahman Farisi Beri Pujian

Gagasan Menteri Bahlil Dorong Inovasi Subsidi Energi, Abdul Rahman Farisi Beri Pujian

Gagasan Menteri Bahlil Dorong Inovasi Subsidi Energi, Abdul Rahman Farisi Beri Pujian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberi pujian kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal perkembangan energi nasional.

Menurutnya, energi nasional menjadi lebih progresif dengan gagasan Bahlil untuk transformasi subsidi gas LPG 3 kilogram dengan penggunaan gasifikasi batubara atau Dimethyl Ether (DME).

DME merupakan senyawa berwujud gas namun proses pembakarannya berlangsung lebih cepat dibandingkan LPG.

Baca Juga:

"Ini merupakan transformasi kedua dalam subsidi, setelah transformasi pertama era SBY-JK dari minyak tanah ke gas yang tujuannya untuk menyelamatkan uang negara dan mendorong teknologi yang lebih baik untuk digunakan masyarakat," ungkap Abdul Rahman Farisi, dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11).

Abdul Rahman Farisi menilai gagasan progresif Menteri Bahlil sebagai terobosan strategis untuk menyelamatkan keuangan negara dari kemahalan dan memacu inovasi di sektor publik.

Langkah tersebut diyakini memiliki dua tujuan yang sangat penting.

Baca Juga:

"Untuk menyehatkan keuangan negara. Sekaligus memacu inovasi di sektor publik," jelasnya.

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam belanja subsidi negara yakni tingginya biaya yang harus ditanggung akibat peningkatan volume dan jumlah subsidi.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberi pujian kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia soal perkembangan energi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI