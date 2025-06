Gaia Music Festival 2025 Akan Bertabur Bintang-Bintang Musik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Para penikmat musik jazz dan genre lainnya patut bersorak gembira.

Sebuah konferensi pers yang dinanti-nanti telah digelar pada Rabu, 25 Juni 2025 di Habitate Jakarta.

Acara ini secara resmi mengumumkan gelaran akbar Gaia Music Festival 2025 yang akan dihelat dengan mengusung tema "For The Love of Music". Festival ini sudah menjadi agenda tahunan yang dinanti-nantikan.

Konferensi pers menghadirkan pembicara-pembicara kunci yang terlibat langsung dalam perhelatan Gaia Music Festival 2025.

Hadir Asep Munandar, Chairman Gaia Music Festival 2025 yang menjadi tuan rumah festival, Aven Putranto, Executive Assistant Manager The Gaia Hotel Bandung, serta Bagas Indyatmono, Founder Jazz Gunung Indonesia, promotor yang telah memiliki jejak rekam panjang dalam menghadirkan acara musik berkualitas.

Tak ketinggalan, Tohpati, Jordan Susanto, dan Arini dari Arumtala sebagai tiga dari banyak penampil yang siap meramaikan panggung Gaia Music Festival 2025, turut memberikan bocoran tentang penampilannya nanti.

Gaia Music Festival 2025 dipastikan akan bertabur bintang-bintang musik Indonesia.

Nama-nama besar, seperti Yura Yunita, Tulus, dan Trisum telah dikonfirmasi akan ikut memeriahkan acara ini.