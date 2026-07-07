Gaia Music Festival 2026 Rayakan Semangat Bersama Musisi Lintas Generasi

jpnn.com, JAKARTA - Gaia Music Festival (GMF) mengumumkan penyelenggaraan edisi kelima melalui konferensi pers yang digelar di Habitate Jakarta, Selasa (7/7).

Acara ini menjadi penanda dimulainya perjalanan menuju salah satu festival musik paling dinantikan di Bandung yang akan berlangsung pada 14–15 Agustus 2026 di The Gaia Hotel Bandung.

Mengusung tema “Music For All”, Gaia Music Festival 2026 hadir sebagai ruang perayaan musik yang terbuka bagi semua kalangan. Tidak hanya menghadirkan pertunjukan berkualitas, festival ini juga mengajak penonton dari berbagai usia, latar belakang, dan preferensi musik untuk menikmati pengalaman yang hangat, intim, dan penuh inspirasi di tengah suasana alam Bandung yang asri.

Rony Triawan, Chairman Gaia Music Festival, mengatakan tema Music For All lahir dari keyakinan bahwa musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan siapa pun tanpa memandang latar belakang.

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri saat ini, kami percaya masyarakat tetap membutuhkan ruang untuk menikmati hiburan dan terhubung satu sama lain. Melalui tema Music For All, kami ingin membuktikan bahwa musik mampu mempertemukan musisi, komunitas, dan penonton dari berbagai generasi serta latar belakang dalam satu pengalaman yang hangat dan bermakna," ujar Rony Triawan.

Diselenggarakan oleh The Gaia Hotel Bandung, Gaia Music Festival terus berkembang menjadi lebih dari sekadar festival musik. Selama empat tahun terakhir, GMF telah menjadi wadah yang mempertemukan musisi, komunitas kreatif, keluarga, dan para pencinta seni dalam satu perayaan yang mengedepankan kebersamaan serta apresiasi terhadap karya-karya.

Tahun ini, deretan musisi ternama siap memeriahkan panggung Gaia Music Festival, di antaranya Gigi Jazz Project, RAN, Teddy Adhitya, Adikara, Littlefingers, Keubitbit, Love Is, serta kolaborasi spesial Karimata & Tiara Effendy.

Ragam genre yang dihadirkan, mulai dari pop, rock, jazz hingga musik independen, menjadi representasi nyata dari semangat Music For All yang ingin merangkul seluruh penikmat musik tanpa batas. Bass G Feat Song Brothers juga akan tampil selama dua hari berturut-turut di Endless Stage, panggung alternatif yang menawarkan suasana pertunjukan yang lebih santai dan interaktif, dengan latar panorama alam khas The Gaia Hotel Bandung.