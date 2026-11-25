GAIKINDO Auto Week 2026 Digelar di Palembang, 16 Merek Tawarkan Promo Menarik
jpnn.com, PALEMBANG - Masyarakat Palembang dan sekitarnya kini memiliki kesempatan melihat sekaligus mencoba berbagai kendaraan terbaru di Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) Palembang 2026.
Pameran otomotif yang berlangsung di Palembang Icon Mall ini digelar mulai 25 hingga 29 November 2026, dengan menghadirkan 16 merek kendaraan penumpang.
Pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian Permata Bank GAIKINDO Auto Week yang secara serentak diselenggarakan di 10 kota di Indonesia.
Selain Palembang, kegiatan serupa juga berlangsung di Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Semarang, Solo, Surabaya, dan Jakarta.
Kehadiran pameran di pusat perbelanjaan menjadi salah satu upaya GAIKINDO memperluas jangkauan industri otomotif, agar lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan penyelenggaraan di sejumlah kota secara bersamaan, merupakan langkah strategis untuk memperluas dampak pameran otomotif nasional.
"Pertama kalinya di Indonesia, pameran GAIKINDO di dalam mal kami gelar secara serentak di kota-kota besar, termasuk Palembang. Langkah strategis ini kami ambil agar dampak positif pameran dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya terpusat di Jakarta," ujar Anton, Rabu (25/11).
Menurutnya, keterlibatan berbagai merek kendaraan dalam pameran tersebut diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap perkembangan pasar otomotif daerah, sekaligus mendukung pencapaian industri otomotif nasional menjelang akhir 2026.
Sebanyak 16 merek otomotif meramaikan Permata Bank GAIKINDO Auto Weekend 2026 di Palembang dengan beragam promo menarik akhir tahun.
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