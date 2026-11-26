jpnn.com, JAKARTA - Industri otomotif nasional kembali mendapat ruang untuk memperluas pasar melalui penyelenggaraan GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026.

Pameran yang diinisiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) bersama Kementerian Perindustrian RI ini menjangkau 10 kota di Indonesia, termasuk Palembang dengan menghadirkan berbagai merek kendaraan dan inovasi teknologi otomotif.

GAIKINDO Auto Week 2026 berlangsung pada 25-29 November 2026 di Palembang Icon Mall.

Ajang ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk melihat langsung perkembangan industri otomotif, mulai dari kendaraan bermesin konvensional hingga mobil listrik.

Penyelenggaraan GAW 2026 sebelumnya telah dibuka di ICE BSB City, Tanggerang pada 20 November 2026. Selanjutnya, pameran otomotif tersebut digelar secara serentak di sembilan kota lainnya, yakni Medan, Palembang, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar.

Berbagai pilihan kendaraan dari sejumlah mereka otomotif menjadi daya tarik utama pameran.

Selain memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengenal produk terbaru, GAW juga menjadi wadah bagi industri otomotif untuk memperkenalkan inovasi serta mendekatkan produk kepada konsumen di berbagai daerah.

Dukungan sektor perbankan turut memperkuat penyelenggaraan tahun ini melalui Permata Bank sebagai sponsor. Kehadiran Permata Bank memberikan tambahan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan melalui beragam program pembiayaan.