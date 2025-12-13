menu
Gajah di Mason Elephant Park and Lodge Bali Dicoret-coret Cat, Lirabica Geram

Miss Earth 2019 Lirabica mengecam atraksi gajah dicoret-coret dengan cat di Mason Elephant Park and Lodge Bali. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Miss Earth 2019 Lirabica mengecam atraksi gajah dicoret-coret dengan cat di Mason Elephant Park and Lodge Bali.

Untuk itu, Lirabica meminta agar atraksi tersebut dihentikan karena sama dengan eksploitasi hewan dan Animal Abuse.

"Tidak sepatutnya hewan dipekerjakan karena tindakan tersebut dapat melukai hewan tersebut. Seperti, gajah-gajah yang dipaksa dengan menggunakan kait tajam untuk mengangkut wisatawan demi hiburan semata," katanya.

Lirabica meminta Kementerian Pariwisata agar melakukan audit dan kontrol ketat terhadap pelaku usaha pariwisata.

"Karena Indonesia memiliki undang-undang dan pasal-pasal terkait perlindungan nyawa hewan," katanya.

Dia menyatakan Indonesia adalah bangsa yang berempati.

"Presiden kita adalah sosok seorang pencinta hewan. Jadi, jangan ada yang coba-coba berbuat kejahatan terhadap hewan," katanya.

"Saya bersama pencinta hewan di Indonesia tidak akan tinggal diam jika ada kezaliman terhadap hewan," kata Lirabica. (rhs/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

