menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Gajah Sumatra Binaan PLG Minas Mati di Usia 17 Tahun, Ini Sebabnya

Gajah Sumatra Binaan PLG Minas Mati di Usia 17 Tahun, Ini Sebabnya

Gajah Sumatra Binaan PLG Minas Mati di Usia 17 Tahun, Ini Sebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gajah di PLG Minas bernama Diego yang mati di usia 17 tahun. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) jinak bernama Diego mati di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kabupaten Siak, Rabu (16/9/2026).

Gajah jantan berusia 17 tahun tersebut sebelumnya sempat mendapatkan penanganan medis dari tim dokter hewan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau akibat mengalami gangguan pada saluran pencernaan.

Plt Kepala BBKSDA Riau Ujang Holisudin mengatakan penurunan kondisi kesehatan Diego mulai terlihat sejak 10 September 2026.

Baca Juga:

Saat itu, katanya, Diego mengalami diare dan penurunan nafsu makan.

“Pada 10 September gajah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Kotoran menceret serta nafsu makan berkurang,” kata Ujang, Kamis (17/9).

Tim medis kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan indikasi cacingan berdasarkan sampel kotoran Diego.

Baca Juga:

Pengobatan intensif langsung diberikan untuk memulihkan kondisi satwa tersebut.

Setelah mendapatkan perawatan, kondisi Diego sempat menunjukkan perkembangan positif.

Seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) jinak bernama Diego mati di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI