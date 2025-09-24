Gaji ASN Bakal Naik, tetapi Ada Guru Honorer Dibayar Rp300 Ribu per Bulan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah menaikkan gaji guru honorer.

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya menaikkan gaji guru dan dosen ASN, tetapi juga gaji guru honorer.

"Guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan, tetapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Maka, sudah seharusnya pemerintahan menaikkan gaji mereka," kata Lalu kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Pidato Lengkap Presiden Prabowo pada Sesi Debat di Sidang Majelis Umum PBB

Lalu Hadrian pun menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan nasib guru honorer.

Dia berharap gaji guru honorer bisa dinaikkan pada tahun 2026 sehingga tidak ada lagi guru honorer yang menerima gaji sebesar Rp300 ribu.

Hal tersebut disampaikan Lalu untuk menanggapi perihal kenaikan gaji guru dan dosen ASN.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.