Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Bawah Honorer, Jawaban Dirjen Nunuk Sudah Bisa Ditebak

jpnn.com, JAKARTA - Gaji guru PPPK Paruh Waktu sangat minim.

Saking minim besarannya, untuk mencairkan dananya lewat ATM pun tidak bisa karena gaji bersihnya hanya Rp 15 ribu.

Itu kejadian yang dirasakan guru PPPK Paruh Waktu jebolan R4 atau guru honorer dengan masa pengabdian maksimal dua tahun di Kabupaten Sumedang.

Fenomena gaji guru PPPK Paruh Waktu di bawah upah honorer hampir merata di daerah-daerah.

Hanya daerah dengan kekuatan fiskal memadai mau memberikan gaji yang lebih layak.

Itu pula yang mendorong guru honorer menggugat program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dinilai jadi pemicu berkurangnya dana pendidikan yang berimbas pada gaji guru PPPK Paruh Waktu.

Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) Rini Antika mengatakan, gaji PPPK Paruh Waktu ada yang nol rupiah, Rp 55 ribu, Rp 160 ribu, Rp 250 ribu, Rp 350 ribu.

Gaji tersebut sangat rendah dibanding tanggung jawab yang diemban.