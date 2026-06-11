Gaji ke-13 Cair 100 Persen, PPPK Paruh Waktu Dapat Dua Kali

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK termasuk paruh waktu bersukacita. Ini setelah gaji ke-13 dicairkan pemda 100 persen.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawamsa.

Pemprov Jatim mencairkan gaji ke-13 bagi seluruh PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

"Apresiasi kepada Ibu Khofifah. Gaji ke-13 bisa cair 100 persen dan hari ini sudah mulai tanda tangan di wilayah Jawa Timur," kata Faisol kepada JPNN, Kamis (11/6/2026).

Dia mengungkapkan dari leger gaji ke-13 yang ditandatangani tidak ada potongan sepeser pun.

Besaran gaji ke-13 yang diberikan Pemprov Jatim sesuai gaji yang didapat.

Khusus PPPK paruh waktu, terang Faisol, menerima dua kali gaji. Pertama, gaji ke-13 berdasarkan gaji menurut masa pengabdian dan ijazah. Besarannya berbeda-beda, ada yang menerima Rp1,2 juta, dan ada Rp1,6 juta.

Kedua, gaji ke-13 berdasarkan tunjangan sebesar Rp900 ribu. Untuk yang kedua ini menurut Faisol semua PPPK paruh waktu menerimanya.