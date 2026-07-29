Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Mataram Sudah Bisa Dicairkan Pekan Ini
jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mencairkan gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu (P3K PW).
Pencairan gaji ke-13 untuk 3.046 PPPK paruh waktu di daerah itu dilakukan sesuai dengan surat keputusan wali kota Mataram.
Besaran gaji ke-13 P3K PW mengacu pada terhitung mulai tanggal (TMT), yakni per 1 Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026.
Kemudian, dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan rumus yang ada.
"Dengan rumus yang sudah ditetapkan itu, PPPK PW akan menerima gaji ke-13 sebesar Rp 1 juta," kata Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram H.M. Ramayoga di Mataram, Rabu (30/7).
Akan tetapi, dia melanjutkan ada juga P3K PW di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dengan gaji Rp 1,8 juta per bulan, sehingga gaji ke-13 yang akan didapatkan lebih besar.
Dia menjelaskan bahwa tahapan pencairan gaji ke-13 P3K PW saat ini sedang dalam pengajuan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Setelah proses pengajuan pencairan dari OPD tuntas, gaji ke-13 langsung dikirim ke rekening masing-masing P3K PW.
Gaji ke-13 PPPK paruh waktu Pemkot Mataram sudah bisa dicairkan pada pekan ini. Total anggaran gaji ke 13 P3K PW Kota Mataram mencapai Rp 3 miliar.
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