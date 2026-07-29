menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Mataram Sudah Bisa Dicairkan Pekan Ini 

Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Mataram Sudah Bisa Dicairkan Pekan Ini 

Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Mataram Sudah Bisa Dicairkan Pekan Ini 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mencairkan gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu (P3K PW).

Pencairan gaji ke-13 untuk 3.046 PPPK paruh waktu di daerah itu dilakukan sesuai dengan surat keputusan wali kota Mataram.

Besaran gaji ke-13 P3K PW mengacu pada terhitung mulai tanggal (TMT), yakni per 1 Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026.

Baca Juga:

Kemudian, dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan rumus yang ada. 

"Dengan rumus yang sudah ditetapkan itu, PPPK PW akan menerima gaji ke-13 sebesar Rp 1 juta," kata Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram H.M. Ramayoga di Mataram, Rabu (30/7).

Akan tetapi, dia melanjutkan ada juga P3K PW di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dengan gaji  Rp 1,8 juta per bulan, sehingga gaji ke-13 yang akan didapatkan lebih besar. 

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa tahapan pencairan gaji ke-13 P3K PW saat ini sedang dalam pengajuan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). 

Setelah proses pengajuan pencairan dari OPD tuntas, gaji ke-13 langsung dikirim ke rekening masing-masing P3K PW. 

Gaji ke-13 PPPK paruh waktu Pemkot Mataram sudah bisa dicairkan pada pekan ini. Total anggaran gaji ke 13 P3K PW Kota Mataram mencapai Rp 3 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI