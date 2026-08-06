Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp 16 Juta per Bulan? Purbaya Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencapai Rp 16,25 juta per bulan.

Purbaya menyatakan besaran gaji tersebut terlalu tinggi. Padahal belum menetapkan angka final mengenai penghasilan manajer koperasi tersebut.

"Kalau Rp 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya, Kalau segitu ya kami tidak setuju saja selesai," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (6/8).

Menurut Purbaya, besaran gaji masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP), meski ia mengaku belum menerima angka final.

"(Akan disesuaikan) UMP katanya. Tapi saya belum lihat angkanya. Saya tunggu nanti seperti apa," katanya menambahkan.

Beredar informasi di media sosial yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencapai Rp 16,25 juta per bulan.

Angka tersebut diklaim terdiri atas gaji pokok Rp8 juta, tunjangan jabatan Rp 2 juta, insentif kinerja Rp 1,5 juta, tunjangan kesehatan Rp 750 ribu, uang makan Rp 1 juta, tunjangan komunikasi Rp 500 ribu dan uang transpor Rp 1 juta.

Pemerintah sebelumnya menyatakan gaji manajer KDKMP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pertama operasional.