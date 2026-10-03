Gaji Manajer Kopdes Rp8,3 juta Per Bulan, Bersumber dari APBN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka–bukaan mengenai gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Zulhas mengaku gaji manajer Kopdes berada pada kisaran Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan.

Zulhas mengatakan besaran penghasilan tersebut mempertimbangkan wilayah tempat manajer bertugas, termasuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) di daerah masing-masing.

"Pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun, dua tahun, ya. Pendapatannya Rp6,8 juta sampai Rp8,3 juta. Range-nya itu, tergantung wilayahnya," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat (2/10).

Zulhas memastikan kisaran angka tersebut merupakan total penghasilan yang diterima manajer Kopdes, termasuk gaji dan tunjangan.

Selain menetapkan besaran penghasilan, pemerintah menentukan status kerja manajer KDKMP melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Zulhas menjelaskan duit untuk membayar gaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Zulhas menuturkan anggaran tersebut disalurkan melalui badan usaha milik negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk membayar pendapatan para manajer kopdes.