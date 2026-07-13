Gaji PPPK Aman, Pemda Membuka Formasi CPNS 2026

jpnn.com - BATAM – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), membuka formasi CPNS 2026 setelah memastikan punya kemampuan keuangan untuk membayar gaji ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, formasi untuk seleksi CPNS 2026 yang diajukan masih menunggu persetujuan dari KemenPANRB.

Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan belanja pegawai, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, masih sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia mamastikan anggaran gaji PPPK untuk 2026 dan 2027 sudah aman.

"Untuk pembayaran belanja pegawai, termasuk PPPK, gaji tetap melalui APBD. Tahun 2026 hingga tahun 2027 pun aman," kata Firmansyah di Batam, Senin (13/7).

Ia menyebutkan porsi belanja pegawai terhadap APBD Kota Batam 2026 tercatat sebesar 39,09 persen.

“Persentase tersebut ditargetkan turun menjadi 35,36 persen pada 2027. Targetnya memang menurun," ujarnya.

Berdasarkan APBD Kota Batam 2026 yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun, porsi belanja pegawai sebesar 39,09 persen setara dengan sekitar Rp1,68 triliun.