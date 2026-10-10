Gaji PPPK Ditanggung Pusat, Apakah TKD Dipangkas Lagi?

jpnn.com - BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diproyeksikan menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,49 triliun pada 2027.

Angka tersebut naik sekitar Rp8 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan TKD pada 2026.

"Jumlah TKD tersebut sudah termuat dalam surat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu bahwa tahun depan proyeksi TKD untuk Kabupaten Blora ada kenaikan sebesar Rp8 miliar menjadi Rp1,49 triliun dibandingkan tahun anggaran 2026," kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Ahmad Nafik Udin di Blora, Kamis (9/10).

Ia menjelaskan salah satu komponen yang belum masuk dalam proyeksi tersebut ialah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Oleh karena itu, masih terdapat peluang penerimaan TKD Blora pada 2027 bertambah.

"Potensi penambahan TKD bagi Pemkab Blora tahun depan masih ada," ujarnya.

Sebagai pembanding, TKD Kabupaten Blora pada 2026 tercatat sekitar Rp1,48 triliun. Nilai tersebut telah termasuk tambahan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp27 miliar.

"Penambahan TKD dari DBH sudah dimasukkan pada APBD perubahan tahun ini," jelasnya.