Gaji PPPK Paruh Waktu di Disdik Terendah Dibanding OPD Lain, Ini Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
Diketahui, Pemkab Banyumas telah menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada Senin (5/6).
Sebagian dari mereka merupakan honorer kategori R2, R3, dan R4 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Ketua Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno mengungkapkan, seluruh honorer R2 hingga R4 di Banyumas diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Mereka juga sudah menandatangani surat perjanjian kerja, yang di dalamnya tertera besaran gaji PPPK paruh waktu.
Sutrisno mengatakan, besaran gaji PPPK Paruh Waktu di Banyumas bervariasi, terendah Rp750 ribu per bulan.
Berikut daftar gaji PPPK Paruh Waktu di Pemkab Banyumas, seperti disampaikan Ketum FHNK2I Tendik Sutrisno.
Gaji PPPK Paruh Waktu tenaga kependidikan (tendik) di Banyumas.
Berikut ini daftar gaji PPPK Paruh Waktu dari honorer R2, R3, dan R4, ada yang sudah setara dengan UMK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Semua Diangkat, tetapi Banyak yang Kaget Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Rendah dari Honorrer, Gegara Ini
- Info Penting untuk Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Pendaftaran Sudah Dibuka
- Guru Honorer Digaji dari Iuran Siswa Sudah jadi PPPK, Uang Dikembalikan
- Disiapkan Aturan Jam Kerja PPPK Paruh Waktu, pakai Konsep Fleksibilitas
- Honorer Nondatabase tak Lulus PPPK Paruh Waktu Bakal Diberi Pelatihan
- Seluruh R2 hingga R4 Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Gaji Terendah Rp 750 Ribu