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Gaji PPPK Paruh Waktu Naik, Ada yang 20%

Gaji PPPK Paruh Waktu Naik, Ada yang 20%
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Gaji PPPK Paruh Waktu naik. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - DOMPU – Gaji PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, naik mulai November ini.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemkab Dompu ialah 5.389 orang.

Mulai November 2026, Pemkab Dompu menetapkan batas minimum gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp750 ribu per bulan.

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Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan alokasi anggaran pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu dari Rp27 miliar pada 2026 menjadi Rp51 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni mengatakan penyesuaian penghasilan tersebut telah diakomodir dalam APBD Perubahan 2026.

"Kami menerapkan tiga skema penyesuaian berdasarkan besaran penghasilan yang diterima pegawai sebelumnya," katanya saat dikonfirmasi di Dompu, Rabu (11/11).

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Dia menjelaskan PPPK Paruh Waktu dengan penghasilan di bawah Rp700 ribu dinaikkan menjadi Rp750 ribu per bulan.

Sementara pegawai yang menerima penghasilan Rp700 ribu hingga Rp1 juta memperoleh kenaikan sebesar 20 persen.

Gaji PPPK paruh waktu naik mulai November ini, kenaikan bervariasi, ada yang hingga 20 persen.

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