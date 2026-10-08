Gaji PPPK Paruh Waktu Rp2,5 Juta, Sebegini yang Mengundurkan Diri

jpnn.com - YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak memperpanjang kontrak 10 PPPK Paruh Waktu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang kontraknya tidak diperpanjang terdiri dari pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP), mengundurkan diri, mendapat penilaian kinerja kurang, dan meninggal dunia.

Disebutkan ada 4 PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemkab Bantul yang mengundurkan diri.

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"PPPK yang masuk Batas Usia Pensiun (BUP) tiga, mundur empat, karena penilaian kinerja kurang itu dua dan yang meninggal dunia satu. Jadi total jadi 10," kata Halim saat menghadiri Apel PPPK Paruh Waktu di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (7/10).

Dia menyebut sebanyak 3.335 PPPK paruh waktu di Kabupaten Bantul seharusnya diperpanjang kontraknya.

Namun, lanjut Halim, karena 10 orang dinyatakan tidak diperpanjang, maka total yang diperpanjang kontraknya ada sebanyak 3.325 PPPK paruh waktu.

"Sebagai bagian dari Aparatur Pemkab Bantul, tentulah evaluasi itu selalu dan senantiasa terus dilakukan. Tidak hanya PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, ASN juga tidak luput dari evaluasi ini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Halim juga mengingatkan seluruh PPPK agar menjaga integritas dalam bekerja sehingga capaian kinerja dapat tercapai karena kinerja tersebut nantinya akan dievaluasi melalui sistem.