Gaji PPPK Paruh Waktu Setara 10 Kg Beras Viral di Medsos
jpnn.com - DOMPU – Beredar surat perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang viral di media sosial.
Viral karena surat perjanjian kerja mencantumkan besaran gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp139 ribu per bulan.
Sekadar perbandingan, uang tersebut kira-kira setara dengan 10 kilogram beras premium.
Terkait dengan kabar viral tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus, memberikan tanggapan.
Bambang Firdaus tidak membantah bahwa ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerahnya bergaji Rp139 ribu per bulan, seperti tercantum di surat perjanjian kerja yang beredar.
"Iya surat itu benar adanya," katanya saat dikonfirmasi, Senin (19/1).
Bambang menjelaskan, penetapan besaran gaji PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan skema penggajian sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Kalau gaji yang diterima sebesar itu saat ini, ya benar. Karena kami menerapkan skema penggajian sesuai kemampuan daerah," ujar Bambang.
Beredar surat perjanjian kerja PPPK paruh waktu dan viral di medsos gegara tercantum besaran gaji yang tergolong sangat minim.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Yusuf Pastikan Guru PPPK Paruh Waktu Tidak Digaji dari Dana BOS
- 5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat
- Alhamdulillah, Semua Guru Sudah ASN, Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta
- 5 Berita Terpopuler: Kekhawatiran Terbukti, tetapi Alih Status PPPK ke PNS Bakal Didukung PGRI, Tak Mungkin Diputus Kontrak
- Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan
- PPPK Berkinerja Baik Tak Mungkin Diputus Kontrak, Syukur-Syukur Kesejahteraan Meningkat